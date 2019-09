Harry e Meghan in Africa con Archie: la tutina low cost fa impazzire il web

Harry e Meghan hanno portato il piccolo Archie con loro all’incontro con l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la Pace.

I duchi di Sussex hanno diffuso un breve video che li mostra sorridenti mentre arrivano alla fondazione Tutu a Cape Town, accolti dall’arcivescovo e dalla figlia Thandeka Tutu-Gxashe.

Nel filmato si vede Meghan che porta in braccio il neonato sorridente di quattro mesi e mezzo, vestito di bianco e azzurro, con accanto un Harry protettivo che ride ai versi del figlio. Le immagini sono le prime in cui si vede bene il piccolo Archie, che finora è stato mostrato pochissimo in pubblico, a parte le due foto diffuse in occasione della nascita e del battesimo.

Ad entusiasmare il web anche la scelta di vestire Archie per l'occasione con una tutina a righe azzurre low cost di H&M, dal valore di circa 14 euro.

Più tardi, Harry partirà alla volta di Botswana, Angola e Malawi, lasciando moglie e figlio in Sudafrica dove tornerà per concludere insieme la visita. Nel frattempo, Meghan ha in agenda una serie di incontri, con 12 imprenditrici allo Uk-Sa Tech Hub e con l’ente di beneficenza 'mothers2mothers' che forma e impiega donne sieropositive e al quale regalerà vestiti, libri e altri oggetti che le sono stati donati per il figlio Archie.

