"Mirella è morta", ma è ospite in studio: la gaffe in tv di Romina Power

Parla di una sua amica ostetrica come se fosse ormai morta, ma in realtà la donna è viva, e ospite in studio. Questa la gaffe di Romina Power a Domenica in.

Intervistata da Mara Venier, la Power ha raccontato la nascita dei suoi figli ricordando quanto sia stata di aiuto Mirella, una ostetrica romana che ha supportato la cantante in tutti i suoi parti.

È stato allora che Mara Venier ha chiesto alla ex di Al Bano: “Vi sentite ancora te e Mirella?”. La Power ha dunque risposto: “Finché era in vita sì, non c’è più purtroppo”.

Subito dopo, Mirella ha fatto il suo ingresso in studio svelando di essere ancora viva in realtà. Romina Power ha dunque spiegato la gaffe, dicendo di averla creduta morta perchè non aveva ricevuto alcuna risposta dalla donna alla partecipazione per le nozze della figlia Cristel.

In realtà, la signora Mirella non si è presentata al matrimonio perchè fuori Roma in quel periodo.

