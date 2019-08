In occasione dell'Over Shoot day, giorno in cui la Terra esaurisce ufficialmente le risorse dell'anno, ecco che scende in campo il palermitano Roberto Lipari.

Nonostante la sua comicità, Lipari, supportato dal piccolo Antonio Cadili, affronta il problema cercando di stabilire il motivo di tale emergenza, mettendo a confronto le generazioni di oggi con quelle del passato.

