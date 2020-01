Riki rivela la sua cover, interviene Striscia la notizia: "Infranto il regolamento"

In gara al festival di Sanremo, Riki ha reso noto, attraverso delle storie sui social, la sua cover che porterà sul palco la sera del giovedì.

Ecco che Striscia la notizia ha puntato il dito contro l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, sottolineando che il giovane cantante avrebbe infranto le regole del festival. Tuttavia, per la Rai non c'è alcun rischio di squalifica, nonostante il disappunto nato anche sul web.

Sono state tante infatti le segnalazioni rivevute dall'inviato del tg satirico di Canale 5 Pinuccio, secondo le quali il cantante “avrebbe intonato su Instagram alcuni versi della sua versione de ‘L’edera’ di Nilla Pizzi, canzone in cui si cimenterà nella serata dedicata alle cover di giovedì 6 febbraio. Purtroppo per lui, però, il regolamento di Sanremo 2020 parla chiaro: ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, fino alla loro prima esecuzione nel festival stesso, pena l’esclusione dal concorso".

Dal canto suo, Riki ha subito rimosso quanto pubblicato sui social. L’organizzazione del festival, dunque, non escluderà dalla competizione Riki, anche perchè durante la serata cover saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arraggiamento.

Inoltre, la Rai non ha ritenuto opportuno procedere con l'esclusione in quanto nei 20 secondi svelati dal cantante, non appare Ana Mena, con la quale Riki eseguirà il brano.

