Fondi Ue in Sicilia, l'attacco del M5S: "Già perso un miliardo, altri 500 milioni a rischio"

«Abbiamo già perso un miliardo di fondi regionali al 31 dicembre 2022 e alla fine di quest’anno rischiamo di perdere altri 600 milioni».

È l’allarme lanciato oggi dal Movimento cinque stelle, che alla conferenza stampa organizzata questa mattina al Palazzo dei Normanni dal presidente della Commissione europea dell’Ars Luigi Sunseri, il capogruppo Antonio De Luca e la senatrice Ketty Damante, accusa il governo regionale di mettere a rischio gli investimenti.

«In precedenza si perdevano duecento-trecento milioni di euro - ha detto il presidente della Commissione europea all’Ars Luigi Sunseri -, adesso abbiamo raggiunto la cifra record di un miliardo di euro, tutti provenienti dal fondo di coesione: il governo non è riuscito a muovere nemmeno il primo passo, impegnando le risorse con semplici atti vincolanti. A questi - prosegue Sunseri - si stanno aggiungendo altri 600 milioni. Questi i risultati del governo Musumeci e ora Schifani». Soldi perduti, che adesso torneranno in mano al governo centrale e che con tutta probabilità non torneranno più nell’Isola: «È un fallimento del governo regionale - attacca Susneri - che si incastra perfettamente su ciò che sta accadendo a Roma sul Pnrr e sul far saltare le politiche di territorialità: le somme perse non verranno più destinate al mezzogiorno ma verranno redistribuite nel resto di Italia. Il ministro Fitto e il governo Meloni stanno depredando le regione del Sud. Su questo apprendiamo del silenzio del governo Schifani».

«Abbiamo presentato un emendamento proprio all’articolo 53 che, se accolto dal Parlamento, dovrebbe impegnare il governo a ridestinare le somme che ha tolto dalla Politica di coesione 14/20 nelle regioni di riferimento - ha sottolineato la senatrice Damante -, per la Sicilia si tratterebbe di un miliardo di euro».

Nel video il poresidente della commissione europea all’Ars Luigi Sunseri e la senatrice Ketty Damante.

