Ars, il debutto dei deputati e il voto fra le tensioni: le voci dei protagonisti

Debutto fra le tensioni all'Ars. Il giuramento di tutti i deputati eletti, poi gli incontri conditi da polemiche nella maggioranza, poi le votazioni fino all'elezione di Gaetano Galvagno. Protagonista della mattina a Palazzo dei Normanni Gianfranco Miccichè, che dopo il faccia a faccia con il presidente Renato Schifani, ha detto di tirarsi fuori dalla maggioranza.

In un clima tesissimo è andata in scena la prima votazione per il presidente dell’Assemblea. Ma è mancato il quorum. Solo 34 votanti su 70 parlamentari. Il presidente provvisorio, Pippo Laccoto, ha quindi sospeso la seduta parlamentare per quindici minuti. Poi il ritorno in aula per la seconda votazione che ha portato alla fumata bianca.

Nel video le interviste a Pippo Laccoto (Lega), a Anthony Barbagallo (Pd), Giampiero Cannella (FdI), Mimmo Turano (Lega) e Carmelo Pace (Nuova Dc).

