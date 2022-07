Primarie del centrosinistra in Sicilia, a mezzogiorno al voto il 34% degli iscritti

Sono 13.793 i siciliani che, fino a mezzogiorno, hanno votato per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana. Significa che ha già espresso la propria preferenza il 34% dei 43.020 iscritti complessivi.

I "seggi" sono stati aperti alle 8 e si può votare fino alle 22 on line ma il voto è previsto anche in 32 gazebo sparsi in diversi Comuni e nei capoluoghi dell'Isola. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s.

Nonostante la caduta del Governo Draghi e il voto anticipato abbia fatto scricchiolare a Roma i rapporti col movimento di Conte il segretario dei Democratici, Enrico Letta, aveva detto: "Le primarie saranno i siciliani a decidere, sono molto rispettoso". Anche la sottosegretaria Floridia ha detto che la situazione a Roma non influisce "sul percorso democratico che abbiamo intrapreso in Sicilia per la scelta del candidato Presidente della Regione Siciliana per il campo progressista. Il nostro obiettivo è allontanare l'isola dai fallimenti del governo di Musumeci".

Mentre un altro candidato, Claudio Fava, ha precisato: "Per quanto mi riguarda, le primarie vanno avanti, ma mi chiedo con quale spirito di lealtà il partito di Conte sarà capace di lavorare al servizio di questa coalizione. E soprattutto mi chiedo se saranno primarie senza Papi stranieri, né forestieri venuti in soccorso dal centrodestra. Delle due, l'una: o si lavora insieme, uniti, per il cambiamento oppure si governa con Raffaele Lombardo".

video di Marcella Chirchio

