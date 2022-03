Caro energia, l'ambasciatore d'Algeria a Musumeci: più gas per la Sicilia

Affrontando il tema del conflitto in atto nell’Est d’Europa, l’ambasciatore d’Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, che ha incontrato a Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha confermato al governatore la volontà dell’Algeria di potenziare ulteriormente la fornitura di gas che, com’è noto, transita dall’Isola, qualora si rendesse necessaria a seguito delle sanzioni. Lo rende noto la presidenza della Regione.

Musumeci ha ricevuto il diplomatico in visita ufficiale e nell’incontro, durato circa un’ora, è stata ribadita la necessità di consolidare i rapporti economici e culturali fra lo Stato del Nordafrica e l’Isola, con particolare riferimento all’agricoltura, all’energia, all’agroalimentare e al turismo. In particolare, il diplomatico ha molto apprezzato la disponibilità offerta da Musumeci a sostegno delle imprese algerine già impegnate in Sicilia, a partire dall’area industriale di Siracusa.

Musumeci ha inoltre proposto la creazione di un Politecnico del Mediterraneo con la cooperazione delle università del bacino euroafroasiatico. «Immaginiamo - ha detto il governatore siciliano, anche nella sua qualità di presidente della Commissione intermediterranea del Parlamento europeo - una grande istituzione che possa consentire ai giovani, soprattutto a quelli provenienti dall'Africa, di acquisire un'adeguata formazione da mettere a profitto ritornando nei loro Paesi. Un'iniziativa innovativa che conferma la Sicilia come approdo naturale in Europa». Il diplomatico ha accolto con interesse la proposta avanzata dal presidente della Regione, apprezzando anche il pensiero di Musumeci sulla politica europea che «guarda più a Est che a Sud, dimenticando, invece, che il futuro del Vecchio continente è qui». L'incontro si è concluso con l'invito dell'ambasciatore a Musumeci a visitare presto l'Algeria.

