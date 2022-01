Mattarella-bis, c'è l'accordo tra i leader ma FdI si smarca e voterà Nordio. Salvini e Giorgetti chiedono incontro a Draghi. LA DIRETTA

18.06: «A me sembra che il nome che tutti gli altri avessero proposto fino a stamattina fosse un altro. Un nome di tutto rispetto. Mi sembra che tutti gli altri fossero d’accordo su un altro nome, non la Belloni, sto parlando di Casini». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli domandava se avesse subito la scelta di rieleggere Sergio Mattarella al Quirinale. «Chiedete conto dei no di Pd e 5s: noi abbiamo fatto almeno 12 proposte, io sono il più tranquillo dei tranquilli, abbiamo proposto anche qualcuno proposto dagli altri e quindi penso fosse più degno chiedere a Mattarella un sacrificio altrimenti saremmo rimasti qua un’altra settimana con Letta e Conte che cambiavano idea», aggiunge.

17.34: Salvini e Giorgetti chiedono un incontro a Draghi per rilanciare l'attività di governo. «Sono felice - ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti - che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l’intenzione del Parlamento di indicarlo alla presidenza della Repubblica. Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al Paese».

17.29: «Una delle cose che intendiamo fare immediatamente è rilanciare, con una raccolta firme on line disponibile tra poco, la nostra legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del capo dello Stato». L’ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni uscendo da Montecitorio. (ANSA).

17.05: «Sono sempre stato nella mia esperienza abbastanza ostile ai concetti di fase uno, fase due, tagliando. Finisce sempre male. Per quanto ci riguarda il governo va bene così ed è nelle prerogative dle presidente del consiglio immaginare qualsiasi forma di cambiamento». Lo ha detto Enrico Letta in conferenza stampa. «La politica è stata per qualche settimana in apnea, ora è importante che tutto funzioni al meglio», ha aggiunto.

17.00: «Non chiediamo le dimissioni del presidente del Senato, ma le chiediamo di proseguire nel suo ruolo». Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.

16.43: «Immediatamente, all’esito di questo spettacolo indegno, rilanciamo la raccolta di firme online la proposta di legge d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato, che giace in Parlamento». Lo dice Giorgia Meloni, presidente di FdI, incontrando la stampa.

16.42: «Eleggevamo il presidente della Repubblica, quindi non era in discussione il governo. Bisognava mettere insieme tre perimetri: maggioranza di governo, perimetro delle coalizioni, maggioranza che elegge con il capo dello Stato. Il governo esce oggi più forte. La maggioranza è stata unita, ha lavorato assieme». Lo ha detto Enrico Letta in conferenza stampa.

16.39: «Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. E’ ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo, ma credo che bisogna ricominciare da capo, bisogna rifondarlo». Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

16.35: La vicenda dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono «barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi di stipendio e di mandato parlamentare». Così Giorgia Meloni, presidente di FdI, incontrando la stampa davanti a Montecitorio.

16.26: «Continueremo a votare Carlo Nordio». Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti fuori dalla Camera.

Tutto pronto per la rielezione di Sergio Mattarella. In mattinata lo stallo è stato superato dopo un incontro di 40 minuti tra il Capo dello Stato e il premier. Draghi ha chiamato i leader, poi ci sono stati il vertice della maggioranza e via libera alla riconferma. Soddisfatti dell'intesa tutti i leader politici, tranne la Meloni che è stata durissima: «Hanno barattato il Quirinale per 7 mesi di stipendio». Salvini ha invece confermato l'intesa: «Gli italiani non meritano altri giorni di confusione»; Letta: «Siamo contenti, ma la crisi politica e istituzionale è profonda»; Berlusconi: «L'unità un dovere»; Conte: «L'opzione Mattarella è rimasta sempre sul tavolo»; Renzi: «Con Mattarella-Draghi Paese in sicurezza.

