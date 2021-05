Legge sulle zone franche montane in Sicilia, incontro tra il ministro Carfagna e i sindaci

Il ministro per il Sud Mara Carfagna riceverà giovedì i sindaci delle “Terre alte” di Sicilia, coordinate dall’associazione zone Franche Montane Sicilia.

Un raduno che si terrà in piazza di Montecitorio a Roma dalle 9 alle 13. Obiettivo: sensibilizzare la deputazione di Camera e Senato ad esitare la legge obiettivo approvata dall’assemblea regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, per il riconoscimento delle zone franche Montane che è in attesa da più di 2200 giorni.

La legge sulle zone Franche Montane consiste nell'incentivare "le attività imprenditoriali già sul territorio ma anche quelle che si vorranno insediare attraverso agevolazioni fiscali e previdenziali temporanee".

L'associazione zone Franche Montane Sicilia riunisce 133 Comuni delle nove province siciliane, che insistono al di sopra dei 500 metri sul livello del mare e con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

Già impegnata dal 2015, è stata poi ufficialmente costituita quest'anno. L'impegno dell'associazione è quello di promuovere lo sviluppo dell'economia e la cultura d'impresa delle Terre alte di Sicilia.

