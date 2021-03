Stabilizzazione per 4.571 precari Asu in Sicilia, Savona: "Pronti i contratti"

"Sono due i cavalli di battaglia arrivati al traguardo: l'assunzione di 250 persone a tempo indeterminato per 3 anni che si occuperanno di fondi comunitari all'interno di alcuni comuni e settori della Regione Siciliana e la stabilizzazione dei lavoratori Asu, 4571 precari all'interno della pubblica amministrazione, dove attualmente prestano servizio". Lo ha detto il presidente della commissione bilancio dell'Ars, Riccardo Savona di Forza Italia, spiegando l'iter dei lavori sulla stabilizzazione del personale Asu da quasi 25 anni in attesa di risposte.

Con lui Tommaso Calderone, Capogruppo di Forza Italia, che si dice "persuaso che l'aula non riserverà sorprese".

"Ci saranno dei bandi ad hoc con contratti triennali - ha aggiunto Savona- per rimettere in moto l'utilizzo dei fondi comunitari anche nei comuni. Per quanto riguarda gli Asu saranno inseriti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, parlo di comuni, ospedali, Regione siciliana ed enti controllati. Molte amministrazioni sappiamo che sono pronte con i contratti di stabilizzazione".

Poi Savona ha sottolineato che sono state trovate "le risorse cercando di eliminare alcune poste per aiutare queste persone e le loro famiglie, andiamo così a chiudere questa pagina di precariato. Tutta la Commissione si è detta favorevole. Dobbiamo dare risposte a una terra che ha bisogno di essere aiutata", ha concluso. "Forza Italia ha contribuito in modo determinante a quella che sembra essere una soluzione definitiva per il bacino degli Asu - ha sottolineato Calderone - I documenti dicono che la prima legge presentata in questa legislatura gennaio 2018 a firma del presidente Savona ha subito posto l'attenzione di questa categoria, un problema che sembrava irrisolvibile, ma grazie al lavoro straordinario del presidente Savona, oggi possiamo essere soddisfatti. Non credo che l'aula possa riservare sorprese anche per la collaborazione delle altre forze politiche", ha precisato Calderone.

