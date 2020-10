"Sono molto fiducioso nell’azione della magistratura e confido in un esito estremamente positivo e anche rapido". Lo ha detto il senatore di FdI Ignazio La Russa, oggi in Tribunale a Catania, mentre è in corso l’udienza preliminare per il caso Gregoretti in cui è imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

