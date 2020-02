Italia Viva, Tamajo: "In Sicilia cresciamo sempre più"

Passo dopo passo Italia Viva in Sicilia e a Palermo cresce sempre più. Alfiere a Palermo c’è il deputato regionale Edy Tamajo che non pone limiti al suo partito: “Stiamo crescendo sempre più – dice Tamajo – per noi è un esperienza entusiasmante. Sto notando che tanta gente siciliana si avvicina sempre più ad Italia Viva, non solo cariche istituzionali ma tanta gente che vuole fare politica e vuole essere coinvolta in questo progetto. Obiettivi? Quello di non protestare, ma di creare lavoro e stare vicini al territorio”.

