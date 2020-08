Inferno al centro di Beirut, almeno 27 morti e due militari italiani feriti: il video dell'esplosione

Due grosse esplosioni nel centro di Beirut, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi. I morti sarebbero almeno 27, 2500 i feriti, anche due militari italiani coinvolti per fortuna non gravemente.

Hamad Hasan, ministro della Sanità libanese, ha detto che i danni provocati dalle deflagrazioni sono ingenti. Secondo i responsabili della sicurezza libanese, le esplosioni potrebbero essere dovute a "materiali esplosivi confiscati"

Un video ripreso da un edificio non lontano dal porto di Beirut e diffuso sui social media mostra la serie di esplosioni avvenute oggi nella capitale libanese, con l'ultima che ha effetti catastrofici.

Dapprima si vede una nuvola di fumo nero levarsi nel cielo, poi una serie di piccole deflagrazioni in quello che sembra essere un incendio, e infine una gigantesca esplosione che investe anche il balcone dove si trova la persona che sta riprendendo il video, a distanza di qualche centinaio di metri.

© Riproduzione riservata