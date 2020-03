Coronavirus, bufera sul video di una tv francese: "Pizza italiana contaminata"

In queste ore in Francia è andato in onda in tv un video su Canal + che lascia intendere, con immagini disgustose, che i prodotti italiani, quali ad esempio la pizza, siano contaminati dal Coronavirus.

A denunciare la messa in onda è Giorgia Meloni sul proprio profilo Facebook: "Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal + per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati dal Coronavirus - scrive nel post l'esponente di Fratelli d'Italia -. Disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti italiana. Che dite qualcuno del Governo o della maggioranza PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?"

"Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso - ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio attaccando il video della tv francese Canal+ - Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi".

