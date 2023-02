Guerra al caro voli, da giugno anche Aeroitalia collegherà la Sicilia con Roma e Lombardia

Sarà la compagnia Aeroitalia il terzo vettore che da giugno collegherà la Sicilia con Roma, ma anche con la Lombardia e l'Emilia Romagna. Come annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, Aeroitalia sarà presente nelle seguenti rotte: Catania-Bergamo, Palermo-Roma, Catania-Roma, Catania-Forlì, Trapani-Forlì e Lampedusa Bergamo. Renato Schifani, che già nei mesi scorsi era intervenuto duramente sul caro voli per la Sicilia facendo anche un esporto all'Antitrust commenta: «Mi auguro che gli altri vettori al momento presenti su queste rotte prendano atto della nostra iniziativa».

Nei mesi scorsi la compagnia ha coperto anche la tratta Trapani-Catania poi però sospesa il mese scorso. «Aeroitalia nasce da una idea di Marco Bourgade e German Efremovich. Le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni in Italia non sono molto edificanti, soprattutto per quanto riguarda la nostra compagnia di bandiera", ha detto Francesco Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia.

"Il vero problema in Italia - dice - è che c'è un solo vettore che copre il 60 per cento dei voli in Italia, questo è un grossissimo problema per l'economia. Quello che stiamo cercando di fare è qualcosa di differente, che secondo me può fare da battistrada per diverse realtà del paese". E ha annunciato che "non ci saranno speculazioni sui prezzi", dicendo che la tariffa "non supererà i 150 euro a tratta" e che "si potrà cambiare il volo senza pagare una penalità".

© Riproduzione riservata