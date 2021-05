Primo maggio, Calabrò: "L'Italia va curata anche con il lavoro"

“Quello di oggi è un primo maggio particolare, un primo maggio in cui auspichiamo di poter tornare alla normalità”. A parlare è Mimma Calabrò, sindacalista della Fisascat Cisl. La Calabrò da anni segue vertenze di lavoratori ed è decisamente preoccupata per il futuro: “Il momento è particolare e il peggio potrebbe arrivare quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, sono davvero preoccupata per una situazione che è molto grave. L’Italia si cura anche con il lavoro, si può curare il malessere di tante famiglie anche con il lavoro”.

© Riproduzione riservata