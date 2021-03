Estate stagione per il rilancio, Messina: "Potenzieremo anche i traghetti per le isole minori"

La prossima estate come ancora di salvataggio per tanti imprenditori. Dai ristoratori agli albergatori, e poi operatori turistici e agenti immobiliari: l’estate può rappresentare una stagione di rilancio per tanti settori. “Puntiamo molto su questa stagione – dice l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina – potenzieremo anche i trasporti, come i traghetti per le isole minori. Contiamo di avere un’estate importante, soprattutto anche se il piano vaccinale dovesse andare bene. Il turismo è determinante per l’economia della nostra isola, speriamo di ripartire per dare un segnale positivo alle imprese. È un momento difficile ma pare che la luce in fondo al tunnel sia più chiara, più evidente. Ne usciremo più forti di prima”.

© Riproduzione riservata