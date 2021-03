Anestesisti rianimatori, in Sicilia 360 candidati su 247 posti

Cervelli che ritornano. È proprio il caso di dirlo, sono infatti più di 360 i candidati al maxi-bando regionale per reclutare 247 anestesisti rianimatori. In questo grande periodo di emergenza sanitaria in molti quindi vogliono tornare a lavorare nella propria terra.

La Regione ha assegnato al Policlinico di Palermo il compito di trovare queste figure decisamente importanti e ambite, ovvero quelle di anestesisti rianimatori: “Un grande motivo d’orgoglio per noi – dice il commissario straordinario del Policlinico di Palermo Alessandro Caltagirone – non ci aspettavamo tutti questi candidati, è un segnale che molti siciliani vogliono tornare a lavorare nelle propria terra ma tutto ciò è legato anche alla crescita della sanità siciliana che in questo periodo di emergenza si è ben distinta”.

