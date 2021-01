Moda, Fimo Assoimpresa: "Senza ristori nel 2021 aumenteranno le chiusure delle aziende"

Un settore in piena crisi con un’emorragia di posti di lavoro persi e imprese che hanno chiuso. A fare un’istantanea del momento che sta attraversando il settore dell’abbigliamento è Marco Di Giovanni, imprenditore e presidente di Fimo Assoimpresa.

“Solo a Palermo in questi ultimi mesi hanno chiuso almeno 1200 aziende - afferma -, una crisi ingigantita anche dai mancati aiuti del governo. Personalmente anche noi dopo 51 anni di attività abbiamo pensato di non andare avanti e in questi mesi di mancati incassi ci siamo aiutati con i guadagni degli anni addietro. Nel 2021 se non ci saranno ristori anche per i commercianti del settore della moda i numeri delle chiusure tenderanno a salire ancora”.

© Riproduzione riservata