L'allarme di Assoimpresa: "Nel primo trimestre del 2021 potrebbero chiudere 300 mila aziende"

Per le piccole e medie imprese il 2020 è stato un anno drammatico. Chiusure, drastici cali di fatturato, restrizioni legate alla pandemia che hanno ovviamente rallentato anche una timida ripresa. In Sicilia si contano già i primi effetti, in molti hanno abbassato la saracinesca.

Il presidente di Assoimpresa fa un quadro di una situazione sempre più allarmante: “Centomila imprese hanno chiuso e altre ne chiuderanno, i negozi di vicinato sono quelli che stanno soffrendo di più, il commercio online sta dando un’ulteriore mazzata al settore - dice Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa - quello che però temiamo e’ il primo semestre del 2021 quando stando alle informazioni che abbiamo potrebbero chiudere altre 300 mila aziende e imprese. Una tragedia. Il governo deve fare di più per evitare tutto questo”.

