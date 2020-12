Palermo, tornano a protestare i forestali: "Dove sono i soldi degli ultimi tre mesi?"

Non li ha fermati nemmeno la pioggia. Tornano a protestare i forestali siciliani che questa mattina, nonostante le cattive condizioni meteorologiche, si sono ritrovati davanti il palazzo della regione a Palermo per per chiedere "una riforma del settore che qualifichi e metta in sicurezza il loro lavoro. 'Sveglia Regione: il tempo è scaduto'", è il messaggio che i sindacati mandano a palazzo d'Orleans con questa iniziativa di protesta, organizzata anche per chiedere "lo stop immediato al prelievo forzoso degli arretrati contrattuali, iniziato sulle buste paga di ottobre dei forestali e il pagamento delle mensilità arretrate".

Nelle interviste: Tonino Russo della Flai cgil, Nino Marino della Uil e Adolfo Scotti della Cisl Sicilia

© Riproduzione riservata