Moda, il presidente di Fimo Assoimpresa: "Settore in crisi, in Sicilia situazione grave"

“Tante imprese del settore moda sono a rischio chiusura, in Sicilia la situazione è molto grave”. A fare una fotografia del settore abbigliamento nell’isola è il presidente di Fimo Assoimpresa Marco Di Giovanni.

“L’ultimo DPCM ha definitivamente messo in ginocchio tutte le attività del commercio – prosegue il presidente di Fimo Assoimpresa - i settori dell’abbigliamento, calzature e ottici sono rimasti esclusi dal decreto ristoro in quanto rimangono aperti ma con le restrizioni che ci sono per uscire da casa e lo smart working per il settore del pubblico, il volume d’affari è pressoché zero”. Un momento quindi “drammatico” anche per il settore moda.

“Al Governo chiediamo finanziamenti a fondo perduto dell’agenzia delle entrate anche per le zone arancioni, moratoria sugli effetti dei titoli di credito emessi dal 9 aprile e fino al 31 gennaio e cedolare secca per i proprietari degli immobili ad uso commerciale in modo che possano ridurre gli affitti. Siamo al collasso, serve un aiuto e subito”.

Video di Marco Gullà

