Stop al reddito di cittadinanza per 100 mila siciliani, l'assessore Scavone: "Evitare bomba sociale"

Evitare una bomba sociale. Da domani saranno sono 100 mila i siciliani per i quali scade il diritto al reddito di cittadinanza per chi lo percepisce da 18 mesi.

Coloro che percepiscono il sussidio dovranno subire un mese di stop il mese entrante per le verifiche e per presentare la domanda nei Centri per l’impiego e nei Caf. Uno stop che piano piano coinvolgerà tutti i 560 mila beneficiari del sussidio in Sicilia.

La preoccupazione di lungaggini burocratiche, considerando anche l’emergenza covid che ha messo ko gli uffici è molto alta. L’assessore regionale al lavoro Antonio Scavone lancia l’allarme, si rischia davvero una situazione molto delicata: “Bisogna intervenire immediatamente, ci devono essere delle proroghe ed evitare stop ai pagamenti, rischiamo che si vengano a creare situazioni particolari”.

Video di Marco Gullà

