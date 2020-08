Coronavirus e le imprese siciliane: "Un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale"

“Un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale per tantissime imprese, soprattutto quelle siciliane”. Lo ha detto il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi.

“I contagi aumentano ma è pur vero che il contagio sembra avere una virulenza più bassa e sicuramente la risoluzione di tutto non è chiudere tutto nuovamente. Sarebbe un disastro – aggiunge Attinasi – i numeri sono già sconfortanti, il governo non ha aiutato sufficientemente le imprese, ecco perché non si deve nemmeno pensare ad un eventuale nuovo lockdown in caso di altra ondata. Lo ripeto, sarebbe un disastro più di quello che c’è in atto”.

Video di Marco Gullà.

