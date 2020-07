Turismo post lockdown in Sicilia: "Dati buoni, qui anche vacanzieri dall'estero"

Sicilia e turismo, ripartenza a braccetto. Se in altre regioni d’Italia l’emergenza Covid ha nettamente rallentato il flusso turistico, in Sicilia i vacanzieri arrivano da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Una forma di riscatto per una regione che negli ultimi anni prima dell’emergenza Coronavirus, aveva ottenuto numeri importantissimi, puntando molto su questo settore:

“Siamo soddisfatti – dice l’assessore al Turismo Manlio Messina – i segnali sono ovviamente buoni e possiamo dire che in Sicilia stanno arrivando anche tanti turisti dall’estero. Un ottimo segnale di ripartenza. La Sicilia inizia ad essere meta importante, i dati sono incoraggianti e certamente i numeri ci incoraggiano a fare meglio, anche perché in Sicilia il covid free è un fattore che sta incidendo molto. Ma anche tutto il resto, come le condizioni che offriamo per accogliere i nostri turisti”.

