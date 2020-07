La crisi post lockdown in Sicilia, i sindacati: "Gli ammortizzatori sociali non bastano"

“Siamo decisamente preoccupati per i danni economici che sta facendo la pandemia”.

L’allarme viene lanciato da Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat CISL Sicilia.

“Il turismo è in ginocchio - dice la Calabrò - l’economia della nostra regione sta soffrendo come non mai, gli interventi fatti dal governo sia nazionale che regionale non hanno prodotto moltissimo, ci prepariamo ad un autunno caldo in cui le famiglie davvero avranno molto bisogno. Gli ammortizzatori sociali messi in campo non bastano, servono interventi concreti ed immediati per evitare il peggio”.

