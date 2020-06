Saldi anticipati in Sicilia, commercianti divisi: occasione per aumentare gli incassi

Domani in Sicilia inizieranno ufficialmente i saldi. Un anticipo di un mese rispetto alle altre regioni, un anticipo che ha spaccato associazioni di categoria e commercianti. Per Confcommercio si tratta di una scelta quasi mortificante e che bisognava dare più tempo ai commercianti, mantenendo i prezzi pieni per risollevarsi dopo il periodo di lockdown. Ma non tutti sono d’accordo, per Confesercenti è un’occasione per accrescere la produttività. Favorevoli agli sconti anticipati anche Palermo Produttiva e Assoimpresa.

