Musumeci: Sicilia prima regione a far partire i saldi

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, torna sull'argomento delle aperture domenicali in Sicilia, affrontando anche la tematica degli sconti estivi.

"Ad oggi, i datori di lavoro sono per l'apertura domenicale - dice Musumeci -. Dal canto loro, i sindacati pare che stiano rivendendo la loro posizione. Ad ogni modo, le due parti si stanno confrontando, ed entro il 6 giugno si arriverà ad una decisione".

E ancora: "Per quanto riguarda invece i saldi estivi - continua il presidente - la Sicilia riuscirà ad avviare gli sconti a partire dal 1° luglio, diventando così la prima regione d'Italia a far partire i saldi in anticipo".

© Riproduzione riservata