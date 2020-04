Kit usa e getta per andare dal parrucchiere, Reina: "Nessun costo aggiuntivo per i clienti"

"Non aumenteranno i prezzi - ha dichiarato Nunzio Reina, parrucchiere e presidente dell’area Immagine e Benessere di Confesercenti Sicilia -, sarebbe approfittare e non lo faremo. La paura è il dopo, come sarà, come potremo portare avanti la nostra struttura".

"Il kit a noi costa da 3 a 4 euro - ha reso noto - ma per la sicurezza di tutti sono spese che vanno fatte. Il nostro interesse non è solo lavorare, capiamo il momento di emergenza sanitaria però con tutte queste precauzioni possiamo lavorare. Chiediamo quindi di farci lavorare".

"Chi può infettare sono gli abusivi e non noi, ecco perchè - conclude Reina - vogliamo aprire subito".

