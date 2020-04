Coronavirus, no alle scampagnate: panifici chiusi a Pasqua e Pasquetta in Sicilia

I panifici in Sicilia resteranno chiusi sia a Pasqua che a Pasquetta. A dare l’annuncio, come è possibile sentire in questo video, è Nunzio Reina, responsabile dell'area produzione della Confesercenti regionale.

“Sono stato chiamato da Nino Buscemi presidente della Fipa - dice Reina - e mi ha incaricato di comunicare alla cittadinanza regionale che purtroppo a causa dell’emergenza coronavirus i panifici resteranno chiusi sia domenica che lunedì. La chiusura nel giorno di Pasquetta è legata anche alla decisione di scongiurare scampagnate e gite fuori porta - precisa Reina - la Fipa quindi raccomanda di acquistare il pane direttamente sabato anche perché ci sarà una produzione maggiore che consentirà a tutti di avere approvvigionamenti per le giornate di festa”.

© Riproduzione riservata