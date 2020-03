In questo periodo di emergenza sanitaria, dovuta al Coronavirus, gli agricoltori continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella produzione di cibo. "Sono loro che continuano a lavorare per garantire il cibo di oggi ma soprattutto quello di domani - dice Francesco Ferreri presidente Coldiretti Sicilia -. Tuttavia, le imprese sono in crisi, ecco perchè è fondamentale ora più che mai scegliere e consumare prodotti esclusivamente italiani".

© Riproduzione riservata