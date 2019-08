Navigator, prima giornata di formazione. Scavone: "Motore del mondo del lavoro"

"Devono diventare il motore e lo snodo del mondo del lavoro. Ne abbiamo bisogno". Queste le parole di Antonio Scavone, assessore alla famiglia della Regione Siciliana.

Oggi i palermitani vincitori di concorso si sono presentati per la prima giornata di formazione. Si tratta di 429 laureati "che si dovranno integrare con la situazione esistente. Da una parte, ci sono gli sportellisti che si sono occupati di formazione per oltre 20 anni e dall'altra - continua Scavone - l'organizzazione degli impiegati dei centri dell'impiego dove c'è confusione tra le qualifiche. Dobbiamo recuperare gli sportellisti riconoscendo il peso curriculare e ridistribuire le qualifiche all'interno dei centri per l'impiego".

Intervista ad Antonio Scavone, assessore alla Famiglia della Regione Siciliana

