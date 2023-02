Nuova veste grafica per Gattopardo, Laura Anello: raccontiamo la Sicilia dell'impegno

Tanta Sicilia, con uno degli stand più belli della Fiera - ideato da Laura Galvano - alla Borsa del turismo di Milano. Alla BIT protagonisti i Comuni della Sicilia occidentale che fanno parte del progetto «The best of western Sicily». Anche il Giornale di Sicilia è presente alla fiera lombarda. «Abbiamo voluto essere qui - spiega Marco Romano, direttore responsabile delle testate del gruppo, Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it - per affiancare un progetto importante che permette alle realtà turistiche della Sicilia di fare sistema e che vogliamo sostenere, con l'obiettivo anche di stimolare iniziative simili». Fare sistema è necessario - continua Marco Romano ai microfoni di Salvo La Rosa, che cura le finestre informative quotidiane su Tgs, Rgs e Gds.it. - Fare sinergia è determinante come modello vincente. La presenza alla Bit dimostra quanto sia percepita la capacità attrattiva del turismo in Sicilia ».

Riflettori puntati sui Borghi dei Tesori nell’ambito del festival Le Vie dei Tesori, ideato da Laura Anello. «Siamo a Milano per presentare 45 piccoli comuni pieni di bellezza sconosciuta, che diventano sistema in rete per fare decollare il turismo e convincere i nostri ragazzi a restare nell'isola», spiega Anello.

La giornalista è anche direttore del magazine «Gattopardo» che sarà presentato giovedì 16 febbraio allo Steri con una nuova veste grafica per «raccontare la Sicilia dell’impegno e della bellezza».

