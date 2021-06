"Ma Stasera", Marco Mengoni lancia il nuovo singolo "pedalando" fino a San Siro

Si chiama "Ma Stasera" il nuovo singolo di Marco Mengoni, disponibile dal 18 giugno e che segna il suo ritorno a due anni dal suo ultimo progetto discografico.

Un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni '80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri. Il testo, scritto da Mengoni con Davide Petrella, è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, ma è anche un invito a concentrarsi sull'attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando. Per la produzione Mengoni ha scelto di collaborare con Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), il dj/producer multiplatino che ha scalato le classifiche con la Hit "Hypnotized".

Il risultato è un pezzo funk, un incontro tra digitale e analogico, "sintetico" e "suonato" insieme, in grado di unire drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate. Inoltre, Mengoni annuncia i suoi primi live negli stadi per l’estate 2022: il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Per presentare questa ripartenza, a due anni dal grande successo europeo di "Atlantico", Mengoni ha scelto ancora una volta un racconto insolito, chiamando a raccolta il suo team - a partire dai suoi musicisti, insieme a tutte le persone che collaborano con lui dietro le quinte - per una pedalata collettiva con destinazione proprio San Siro.

La scelta di pedalare lungo il ring di AbbracciaMI - circle line del programma La città intorno di Fondazione Cariplo - è, inoltre, l’inizio di una serie di iniziative studiate insieme al cantautore con lo scopo di supportare e amplificare i messaggi di questo progetto. Ad accompagnare il singolo, dal 21 giugno sarà disponibile anche il video ufficiale di "Ma Stasera", realizzato in Sardegna, nello scenario unico de La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu.

