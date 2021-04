Tutti pazzi per le serie tv: da Netflix ad Amazon, le novità in arrivo

Altro mese ricco per la piattaforma Netflix che ormai ha rivoluzionato il modo di guardare le serie tv, offrendo una gamma sempre maggiore di scelte. Tante sono le serie tv in uscita a maggio 2021, ecco la lista.

Selena: The Series

Data di uscita: 4 maggio

La seconda parte della serie biografica americana diretta da Hiromi Kamata, uscirà il 4 maggio. Una serie che ha per oggetto principale la storia dell'ascesa alla fama della cantante di musica Tex-Mex Selena e dei tanti sacrifici che lei e la sua famiglia hanno dovuto fare.

The Sons of Sam: A Descent Into Darkness

Data di uscita: 5 maggio

Nuova docu-serie prodotta da Netflix, che punta la lente sugli omicidi che hanno segnato New York a fine anni ’70. Noto anche con il soprannome di Son of Sam, David Berkowitz è ritenuto responsabile degli omicidi di sei persone. La docu-serie, prenderà in considerazione l'ipotesi che Berkowitz sia stato assistito da alcuni suoi seguaci.

Jupiter’s Legacy

Data di uscita: 7 maggio

Serie televisiva statunitense sci-fi del 2021 basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely.

La prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli, ai solidi principi e alla responsabilità per continuare l’eredità. La serie attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà.

Money, Explained (stagione 1)

Data di uscita: 11 maggio

Serie tv che si basa sul complesso sistema finanziario che regola e scandisce la nostra quotidianità come una complessa macchina. Una serie che mira a far luce sul capitalismo moderno.

The Upshaws

Data di uscita: 12 maggio

Spazio anche per una nuova comedy familiare su netflix. The Upshaws ruota attorno a una famiglia nera della classe operaia guidata da Bennie Upshaw (Mike Epps). Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo famiglia cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari senza tuttavia sapere realmente come

Castlevania (stagione 4)

Data di uscita: 13 maggio

In un uscita la quarta stagione di Castlevania, serie televisiva animata creata da Warren Ellis basata sul videogioco Castlevania III: Dracula's Curse della Konami. La serie narra di Trevor Belmont che deve difendere la Valacchia da Dracula e dalle sue creature.

Haunted (Stagione 3)

Data di uscita: 14 maggio

Spazio anche all’horror per il nuovo catalogo di maggio. La 3 stagione di Haunted uscirà il 14 maggio. Racconti di persone che hanno assistito a eventi orribili, testimoni di fenomeni inspiegabili che continuano a perseguitarli, tutto tratto da storie vere.

Love, Death, & Robots (stagione 2)

Data di uscita: 14 maggio

Seconda stagione della serie montata con una raccolta di storie animate di diversi generi, dalla fantascienza all'horror, fino alla commedia. Ogni narrazione tratta tre tematiche, quali l'amore, la morte oppure la robotica.

Special (Stagione 2)

Data di uscita: 20 maggio

La serie americana si basa sul libro: "I'm Special: and Other Lies We Tell Ourselves" (2015), di Ryan O'Connell, che è anche interprete e regista della serie. La sinossi è semplice: Ryan è un ragazzo omosessuale affetto da una lieve paralisi cerebrale. Stanco ormai di vivere nell'ombra, secondo le esigenze di sua madre, decide di trasferirsi e iniziare un nuovo lavoro. Seconda stagione in uscita il 20 maggio.

Jurassic World Camp Cretaceous (stagione 3)

Data di uscita: 21 maggio

Tanta tanta avventura anche nella terza stagione di Jurassic World Camp Cretaceous, serie tv che racconta di un gruppo di ragazzi trascorre una vacanza in un campo avventura. Gli avventurosi adolescenti devono unire le forze per riuscire a sopravvivere quando i dinosauri creano il caos nel parco.

Lucifer (Stagione 5)

Data di uscita: 28 maggio

In uscita a fine maggio la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, serie tv molto nota e che ha fatto parlare parecchio di sé. Creata da Tom Kapinos. Di genere urban fantasy e commedia drammatica, costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo. Lucifer, annoiato e infelice, abbandona il regno degli inferi per vivere a Los Angeles nei panni di un umano.

The Kominsky Method (stagione 3)

Data di uscita: 28 maggio

Tantissimi premi per questa commedia drammatica americana creata da Chuck Lorre. L’età avanza, tempos fugit, dicevano i latini. Ma nonostante ciò, l'attore Sandy Kominsky è deciso a continuare il proprio lavoro. Insieme all'agente Norman Newlander, l'uomo cerca di trovare la propria collocazione nel panorama hollywoodiano.

Il catalogo offerto da Amazon Original invece è sicuramente minore ma non peggiore, anzi. Quattro titoli, tre serie tv Amazon Original ed una docu-serie italiana. Spicca su tutti l’adattamento di un film che ha sconvolto l’opinione pubblica europea a inizio anni ’80 ‘’Noi i Ragazzi dello zoo di Berlino’’. Questa l'offerta seriale di Amazon Prime Video per il mese di maggio 2021.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino dal 7 maggio.

Il nuovo adattamento del libro autobiografico di Christiane F.: Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Amazon sceglie di portare sullo schermo televisivo le note vicende di sei ragazzi con un’interpretazione moderna e contemporanea del famoso libro da cui è tratto anche il film del 1981.

The Underground Railroad – dal 14 maggio.

Serie tv basata sul romanzo di Colson Whitehead: 10 episodi in cui la serie è ambientata nel periodo pre-Guerra Civile Americana e racconta la disperata ricerca della libertà di Cora e la sua fuga per trovare la famosa Ferrovia Sotterranea.

Panic – dal 28 maggio.

Ambientata in una cittadina del Texas , la serie tv in uscita a fine maggio, racconta le vicende di un gruppo di neodiplomati che si trovano a fare i conti con una sfida che si tiene ogni anno. Ma quest’anno la posta in gioco è molto più alta, e la sfida sembra essere molto più pericolosa.

Veleno – giorno di uscita non è ancora stato rilasciato.

Spazio anche per l’Italia nel catalogo di maggio 2021: la nuova docuserie true-crime italiana è ispirata al libro di Pablo Trincia, “Veleno. Una storia vera” e composta da cinque episodi, la docuserie racconta le vicende accadute tra il 1997 e il 1998 a Mirandola, Massa Finalese e Finale Emilia, quando 20 persone vennero accusate di far parte de “I diavoli della Bassa Modenese”. A breve sarà ufficializzata la data precisa di uscita.

