"The walking dead 11", arriva il 22 agosto l'ultima stagione dello zombie-drama

La stagione finale della serie 'The Walking Dead’ arriverà prima del previsto: come ha annunciato AMC, l’undicesima e ultima stagione dello zombie-drama uscirà il 22 agosto.

Due mesi prima del tradizionale debutto di ottobre della serie e la prima volta che una nuova stagione viene lanciata in un periodo lontano dalla festa di Halloween. In Italia sarà trasmessa come al solito su Fox, canale a pagamento della piattaforma Sky.

'The Walking Dead 11' sarà composta da 24 episodi - essenzialmente una stagione e mezza - e sarà in programmazione fino alla fine del 2022 su AMC mentre la rete via cavo di base prevede uno spin-off con le star Norman Reedus (Daryl) e Melissa McBride (Carol) in una serie ancora senza titolo.

La notizia è stata annunciata ieri tramite un teaser andato in onda durante la puntata finale della decima stagione che è stata ampliata con sei episodi aggiuntivi girati durante la pandemia.

«Dopo i sei episodi aggiuntivi per la stagione 10 (sono diventati 22, ndr), incentrati su storie più piccole e guidate dai personaggi, siamo entusiasti di dare il via alla stagione 11 più grande che mai», ha detto la showrunner Angela Kang - la posta in gioco sarà alta: vedremo più zombi, tonnellate di azione, nuove storie intriganti, luoghi mai visti prima e i nostri gruppi insieme in un’unica comunità per la prima volta, cercando di ricostruire ciò che i Whisperers hanno preso da loro».

A settembre, dopo mesi di discussioni, AMC ha annunciato che la serie 'The Walking Dead’ si sarebbe conclusa con l’11esima stagione espansa. Fonti dicono che i dirigenti coinvolti nel franchise avevano discusso se terminare la serie con l’undicesima o la dodicesima stagione, ma alla fine è stata presa la decisione di concludere con un’undicesima stagione espansa.

«Il capitolo finale di 'The Walking Dead’inizia con otto episodi ricchi di azione che presenteranno l’enorme portata e le dimensioni che i fan si aspettano da TWD Universe, e sono entusiasta di annunciare ai fan che non dovranno aspettare a lungo per questi nuovi incredibili episodi che debutteranno quest’estate», ha dichiarato Scott M. Gimple, chief content officer di TWD Universe.

La scelta di chiudere la serie all’11esima stagione è dettata da motivi commerciali. Sebbene lo zombie-drama rimanga uno dei programmi più visti in televisione, le sue valutazioni sono ormai solo una frazione di quello che erano durante il periodo di massimo splendore della serie. E mentre gli ascolti si sono attenuati nel corso degli anni - la serie ha recentemente toccato i minimi di audience - anche le entrate pubblicitarie sono calate molto.

Inoltre, i lucrosi diritti internazionali della serie sono bloccati perchè c'è un accordo decennale con Fox International, mentre i diritti di streaming sono stati venduti anni fa a Netflix.

Con il lancio di un nuovo spin-off con i due personaggi più popolari di 'The Walking Dead’, AMC avrà la possibilità di vendere i diritti internazionali e di streaming della serie riducendo allo stesso tempo il budget e le spese di licenza della serie tv.

Il piano, dicono le fonti citate da The Hollywood Reporter, per lo spin-off di Carol e Daryl e per terminare lo spettacolo intorno alla stagione 11 è stato messo in atto ben prima che l’ex presidente dell’AMC Charlie Collier - che originariamente aveva dato il via libera a 'The Waking Dead’- lasciasse la rete nel 2018.

