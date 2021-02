Palermo, un poster dedicato a Patrick Zaki a Palazzo delle Aquile

Un poster per Patrick Zaki a Palazzo delle Aquile, pensato e disegnato da Raizes Teatro, la compagnia teatrale palermitana che difende i diritti umani attraverso le arti, e patrocinato dall'Assessorato alle Culture e dal Comune di Palermo. Così inizia la campagna dedicata agli attivisti per i diritti umani, e da lunedì tutta la città sarà popolata da nuovi volti di uomini e donne che hanno lottato per la propria libertà.

Il progetto infatti si inserisce all'interno di Human Freedom 2021, come dice Alessandro Ienzi fondatore della compagnia: "Un' iniziativa dedicata alla libertà umana che stiamo conducendo con tanti enti internazionali", e che ha trovato il supporto delle istituzioni locali. La campagna, "dedicata a Zaki - dice Ienzi - di cui chiediamo la liberazione", prevede proprio l'affissione di tanti altri poster che ritraggono i volti, come racconta Marina Mazzamuto, illustratrice e attrice di Raizes Teatro, "degli attivisti che in prima persona si sono esposti per la difesa dei propri diritti, presentando una texture con un oggetto che simboleggia il diritto di cui sono stati privati: il diritto al cibo, per chi ha fatto lo sciopero della fame, il diritto all'abitare, il diritto di parola".

Zaki viene così riprodotto con una chiave a serrare le sue labbra, e due opposti scenari a riflettersi sulle lenti dei suoi occhiali: "È il dualismo del pensiero utopico di libertà per cui Patrick si è battuto. Da un lato genera apertura e coscienza, dall'altro crea una reazione inversa di repressione",

© Riproduzione riservata