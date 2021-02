Il ritorno degli Zero Assoluto, esce il singolo "Astronave"

S'intitola "Astronave" il nuovo singolo che sancisce il ritorno alla musica degli Zero Assoluto. Il duo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci torna dunque con una nuova canzone scritta da Gazzelle.

"Astronave è una canzone che infonde coraggio - spiega il duo -. Racconta una storia che finisce. Ma a volte, bisogna avere il coraggio di lasciare andare".

Gli Zero Assoluto vengono consacrati nel 2005 dal singolo "Semplicemente", brano rimasto per 30 settimane di seguito in classifica nello stesso anno. Famosa anche la canzone "Appena prima di partire", uscita nel 2007 e inserita nella colonna sonora del film "Scusa ma ti voglio sposare" di Federico Moccia.

