È morta Mary Wilson, la fondatrice delle Supremes: la storica hit "You can't hurry love"

È morta Mary Wilson, la storica co-fondatrice delle Supremes. La cantante, star indiscussa degli anni '70, è deceduta improvvisamente nella sua villa di Las Vegas. A dare notizia della sua scomparsa, è stato il agente pubblicitario, Jay Schwartz.

Nata a Detroit 76 anni fa, conobbe il successo grazie alle Supremes insieme a Diana Ross e Florence Ballard.

Rimase membro per tutti i 16 anni di vita del gruppo. Tentò poi la carriera da solista, tanto che nel 1979 uscì il suo primo album, dal titolo Mary Wilson. Nel 1986, pubblicò una autobiografia "Dreamgirl: my life as a supreme".

Sposò Pedro Ferrer con cui ebbe 3 figli. Uno di loro, Rafael, morì a 14 anni in un incidente stradale nel quale anche lei rimase coinvolta.

