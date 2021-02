Decimo album, concerto in streaming e nuovo tour: il ritorno alla musica dei Negramaro

I Negramaro sono i primi artisti in Italia ad annunciare, insieme al «Contatto Tour 2021», anche uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle 21.

Lo show in streaming dal titolo «Primo Contatto» sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan di assistere ad un’esibizione speciale, unica nel suo genere. Il concerto sarà trasmesso su LIVENow in diretta dalla prestigiosa venue «La Lanterna Rome», che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo.

I biglietti sono in vendita a partire dal 9 febbraio alle 11.

Contatto è il decimo album della loro carriera costellata da dischi di diamante e dischi multiplatino, prima band italiana ad aver suonato allo stadio San Siro e all’Arena di Verona e con collaborazioni internazionali tra cui quelle con OneRepublic e Dolores O'Riordan.

Con il nuovo tour, i Negramaro tornano a girare l'Italia: 15 città per 18 attesissimi concerti.

Una tournée che arriva a due anni di distanza dal grande successo di «Amore che torni tour 2019» che aveva registrato il tutto esaurito.

Ecco il calendario completo del tour:

Ottobre 2021

7 · Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 · Torino, Pala Alpitour

12+13 · Roma, Palazzo dello Sport

18 · Eboli, Palasele

23 · Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 · Napoli, Palapartenope

29+30 · Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 · Padova, Kioene Arena

9 · Bologna, Unipol Arena

12 · Ancona, PalaPrometeo Estra

13 · Perugia, PalaBarton

16 · Firenze, Nelson Mandela Forum

20 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 · Conegliano, Zoppas Arena

26 + 27 · Bari, Palaflorio

