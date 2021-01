"Last Christmas" degli Wham! in vetta alle classifiche britanniche dopo 36 anni dall'uscita

Last Christmas degli Wham! al primo posto delle classifiche britanniche per la prima volta a 36 anni dall’uscita. Il singolo del 1984, eseguito da George Michael ed Andrew Ridgeley, è stato diffuso in streaming 9.2 milioni di volte nel corso della scorsa settimana ed è balzato al numero uno della chart UK scalzando dalla posizione di testa "Don't Stop Me Eating" di LadBaby.

La famiglia di Michael - come riporta l'"Independent" - si è detta "felicissima" per questa notizia e ha aggiunto: "Dopo un 2020 così difficile per tutti noi e in un periodo dell’anno che per George era così speciale, siamo veramente grati a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Sappiamo quanto tutto ciò avrebbe significato per lui".

La canzone fu pubblicata nel dicembre 1984. Il disco natalizio raggiunse il numero 2 della classifica del Regno Unito, battuto solo da "Do They Know It's Christmas?", realizzato dal progetto Band Aid di Bob Geldof, a cui partecipò anche lo stesso George Michael. Il cantante è scomparso il 25 dicembre 2016.

