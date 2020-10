"Vie d'uscita", gli psicologi siciliani in 5 dirette Facebook aperte a tutti

Cinque incontri tematici sui bisogni psicologici della scuola, sulle relazioni familiari, sull’ansia e l’incertezza ai tempi del Coronavirus. Sono solo alcuni dei temi che l’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana affronterà con un ciclo di webinar che verranno trasmessi attraverso una piattaforma digitale che metterà in collegamento i suoi iscritti con la cittadinanza.

L’iniziativa “Vie d’uscita - pensare il presente, progettare il futuro” viene lanciata in vista della Giornata nazionale della psicologia del 10 ottobre 2020. Si tratta di cinque appuntamenti, in programma dal 12 al 16 ottobre 2020, ai quali chiunque potrà partecipare collegandosi alla pagina Facebook dell’Ordine regionale tramite smartphone, tablet o pc per confrontarsi con i sei psicologi relatori.

Gli obiettivi sono quelli di creare uno spazio di confronto per promuovere la cultura e l’informazione psicologica, sensibilizzare e informare sugli aspetti psicologici in relazione al benessere e alla salute mentale, fornire strumenti per migliorare le capacità nonché affrontare problematiche di carattere psicosociale legate anche all’emergenza sanitaria.

