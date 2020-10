"No time to die", rimandato ancora in nuovo 007: uscirà ad aprile 2021

Nuovo rinvio per l’ultimo film di James Bond: a causa dell’epidemia di Covid, il nuovo capitolo della saga di 007 con Daniel Craig, 'No Time To Die', uscirà il 2 aprile 2021 «in modo che possa essere visto dal pubblico in tutto il mondo».

«Comprendiamo che il ritardo sarà una delusione per i nostri fan ma non vediamo l’ora di condividere No Time To Die il prossimo anno», si legge sul sito del film, l’ultimo episodio di 007 con Craig nei panni della leggendaria spia al servizio di Sua Maestà.

