S'intitola "Amuri e spiranza" la nuova canzone scritta da Roberta Lacca e Francesco Valenti. Un inno di speranza in questo periodo difficile dovuto alla pandemia, rigorosamente made in Sicily. Protagonisti del videoclip molti volti che intonano il ritornello. Il tutto accompagnato dalla saggezza e dall'ironia di Giovanni Nanfa, che racconta come la Sicilia e i siciliani stanno affrontando l'emergenza Coronavirus.

