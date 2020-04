Lezione di scienze per i più piccoli, il video che spiega cosa è il coronavirus

Un video per spiegare ai bambini cosa è il Coronavirus. L’iniziativa nasce da due dipendenti del CNR, Tiziana Masullo (ISMed CNR) la cui ricerca è nel campo delle biotecnologie e biologia marina e Luca Caruana (IRIB CNR) interessato invece al settore delle disfunzioni molecolari e cellulari nella neurodegenerazione. Li accomuna la passione per la divulgazione scientifica.

Durante questo periodo di Smart Working hanno voluto proporre una lezione di scienza per i più piccoli, e non solo realizzando un video divulgativo dal carattere scientifico che ha come protagonisti: una ricercatrice e un pupazzo dal nome curioso “Viruloso”, i quali dibattono in maniera leggera e divertente, senza mai allontanarsi dalla reale condizione, sul ruolo e le ricadute sulla popolazione che questo virus sta causando. Tra i contenuti, i realizzatori hanno voluto fare riferimento all’importanza delle semplici regole comportamentali e buone pratiche da adottare per ridurre i contagi, senza dimenticare la risposta dell’ambiente.

