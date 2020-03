I concerti in casa al tempo del Coronavirus: Angelo e Valentina cantano Rosa Balistreri

Un richiamo all'amore. Soprattutto in un periodo di difficoltà e di lontananza come quello provocato dall'emergenza coronavirus. È di questo che parla "Rosa canta e cunta", il brano dialettale scritto da Rosa Balistreri a cui dà voce e arrangiamento il duo siciliano composto da Angelo Battaglia e Valentina Migliore.

IL TESTO

Stasira vaju e curru cu lu ventu

a grapiri li porti di la storia.

Stasira vogliu dari p'un mumentu

la vita a lu passatu i a la memoria.

Stasira cu la vampa di l'amuri

scavu na fossa, na fossa a lu duluri.

C'è chiù duluri, c'è chiù turmentu

ca gioia e amuri pi l'umanità

Nun è lu chiantu ca cancia lu distinu,

nun è lu scantu ca ferma lu caminu,

grapu li pugna, cuntu li jita

restu cu sugnu, scurru la vita.

Cantu e cuntu, cuntu e cantu

pi nun perdiri…lu cuntu.

Nuddu binidicì lu me caminu,

mancu la manu nica d'un parrinu

e vaju ancora comu va lu ventu

cercari paci sulu p'un mumentu.

Vogliu spaccari…spaccari li cieli

pì fari chioviri…chioviri amuri.

C'è cu t'inganna, c'è cu cumanna

e cu 'n silenziu mutu si nni sta.

È lu putiri ca nforza li putenti,

è lu silenziu ca ammazza li 'nnuccenti,

grapu li pugna, cuntu li jita

restu cu sugnu, cercu la vita.

Cantu e cuntu, cuntu e cantu

pi nun perdiri…lu cuntu.

Vinni a stu munnu quannu lu "Voscienza"

si schifiava pi li strati strati.

Tempi d'abbusi, di fami e di guerra

criscivu mmenzu di li malannati.

Lacrimi muti ni chiancivi e quanti,

la me nnuccenza si la sparteru 'n tanti.

La mala genti, li priputenti,

tanti su tanti nni sta sucità.

Nun è l'amuri ca crisci ad ogni banna,

ma lu favuri ca sparti cu cumanna,

grapu li pugna, cuntu li jita

restu cu sugnu, scurru la vita.

Cantu e cuntu, cuntu e cantu

pi nun perdiri… lu cuntu.

LA TRADUZIONE

Stasera vado e corro insieme al vento

ad aprire le porte della storia.

Stasera, per un momento,

voglio ridare vita al passato e alla memoria.

Stasera, con la vampa dell'amore,

scavo una fossa al dolore.

C'è più dolore, c'è più tormento

che gioia e amore per l'umanità.

Non è il pianto che cambia il destino,

non è la paura che arresta il cammino,

apro i pugni, conto le dita

resto chi sono, scorro la vita.

Canto e racconto, racconto e canto

per non perdere il conto.

Nessuno ha benedetto il mio cammino

neanche la piccola mano di un prete

e vado ancora come va il vento

a cercare pace solo per un momento,

voglio spaccare… spaccare i cieli

per far piovere, piovere amore.

C'è chi ti inganna, c'è chi comanda

e chi in silenzio, zitto se ne sta.

È il potere che rafforza i potenti

è il silenzio che ammazza gli innocenti

apro i pugni, conto le dita

resto chi sono, cerco la vita.

Canto e racconto, racconto e canto

per non perdere il conto.

Sono venuta al mondo quando il "Vossignoria"

si profferiva ad ogni angolo di strada.

Tempi di abusi, di fame e di guerra,

sono cresciuta in mezzo ai malandati.

Lacrime mute ne ho piante, e quante,

la mia innocenza se la sono divisa in tanti

La cattiva gente, i prepotenti,

sono tanti e tanti in questa società.

Non è l'amore che cresce ad ogni angolo

ma il favore che elargisce chi comanda

apro i pugni, conto le dita

resto chi sono, scorro la vita.

Canto e racconto, racconto e canto

per non perdere il conto.

© Riproduzione riservata