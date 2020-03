Secondo appuntamento con "Di Nuovo Insieme", il nuovo format di Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri diventato anche una trasmissione televisiva su Tgs e su Rtp.

Il programma andrà in onda ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21,40 (e in replica alle 23,30) per quasi tre mesi.

