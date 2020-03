"Di nuovo Insieme" su Tgs: il video della trasmissione con La Rosa e Litterio

Prima puntata di "Di nuovo Insieme", il nuovo format di Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri diventato anche una trasmissione televisiva su Tgs, e in onda anche su Rtp, in programma ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21,40 (e in replica alle 23,30) per quasi tre mesi.

Si apre, dunque, il salotto di casa La Rosa ed entra l'ospite più desiderata, l'ironia, con la sua parente stretta, la comicità. E i siciliani approvano, visto che hanno riempito le serate al teatro ABC di Catania dove sono state registrate le puntate.

Ecco il video della prima puntata.

© Riproduzione riservata