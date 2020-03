"Io non sono maschilista però...", è online il nuovo video del duo palermitano I Sansoni

Federico sta portando la spesa in casa, la sua ragazza sta parcheggiando l’auto, o almeno quella è l’intenzione. Perché non appena Federico si accorge di quello che la sua fidanzata sta facendo, il suo istinto maschilista interviene per fermarla: del resto, «si sa, donna al volante, pericolo costante». Peccato che non appena salito alla guida, Federico fa retromarcia e prende in pieno un palo.

È questo l’incidente comico da cui parte "Io non sono maschilista, però…", il nuovo video a sfondo sociale firmato dal duo comico palermitano I Sansoni, disponibile sugli account ufficiali Facebook e YouTube. Il video è stato realizzato nell’ambito del progetto “Ricordati chi sei”, patrocinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il cortometraggio, diretto dal regista Marco Maria Correnti (Il processo a Chinnici, Chilometro 32) e scritto con l’autore Tancredi Bua, è stato prodotto da Atom, Inc., promosso dalla Cooperativa 3P (Padre Pino Puglisi), dal Consorzio Tartaruga e dall’Unione degli Assessorati, con il supporto tecnico di Wordmage Srl.vIOE

